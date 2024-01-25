Депутаты рассмотрят законопроекты о наказании треш-стримеров

Госдума 25 января рассмотрит в первом чтении проекты законов, направленные на борьбу с треш-стримами. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета палаты.

Согласно законопроекту, треш-стримы будут относиться к информации, запрещенной к распространению, а социальные сети обязаны будут мониторить такой контент и удалять его.

Организаторов и участников стримов будут штрафовать до 700 тысяч рублей с изъятием оборудования для трансляций. Факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса, указали авторы проекта.

По словам Володина, меры отобьют желание у блогеров, которые хотят заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими.

До этого комитет Госдумы по госстроительству и законодательству посоветовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении административных штрафов за треш-стримы.

В декабре группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму пакет поправок об ужесточении ответственности за треш-стримы и связанные с ними преступления. Помимо упомянутого проекта, в пакет также вошли законопроект о запрете треш-стримов и законопроект, который предлагает считать трансляцию преступления отягчающим обстоятельством по ряду статей Уголовного кодекса России.

Ранее глава СК РФ Бастрыкин предложил привлекать к ответственности спонсоров треш-стримов.