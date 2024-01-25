В Китае пообещали следить за условиями жизни панд за рубежом

Власти Китая намерены следить за условиями содержания больших панд в зарубежных зоопарках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР Чжана Юэ.

«Государственное управление лесного и степного хозяйства КНР создало структуры для проведения инспекций на местах и оценок 23 иностранных учреждений в 19 странах с целью получения полных данных об условиях жизни всех больших панд за рубежом», — уточнил чиновник.

По словам Юэ, в настоящее время условия в учреждениях соответствуют требованиям: вольеры обустроены должным образом, разведение животных и уход за больными особями отвечают установленным правилам, принимаются меры по профилактике заболеваний. Чиновник также отметил, что здоровье у панд, как правило, — хорошее.

В будущем власти Китая хотят усилить сотрудничество в области наблюдения за пандами.

В России до недавнего времени проживали две большие панды из Китая — Диндин и Жуи находятся в Московском зоопарке. Теперь бамбуковых медведей трое: в августе 2023 года у Жуи и Диндин родилась девочка-панденок. Она стала первым в истории детенышем панды, родившимся в России. Малышку назвали Катюшей.

Ранее Московский зоопарк показал видео с панденком Катюшей на фоне сонной мамы-панды.