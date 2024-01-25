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Девятилетний мальчик, брошенный матерью, два года прожил один в квартире

NDTV: во Франции мать бросила сына в квартире на два года

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Во Франции девятилетний мальчик два года выживал в съемной квартире, после того как мать оставила его одного. Об этом сообщает NDTV.

Во французском Нерсаке девятилетний школьник два года жил один, все это время мальчик ходил в школу и хорошо учился. Ребенок питался консервами и ворованными в супермаркете продуктами.

О том, что школьника бросила мать, стало известно, когда он рассказал об этом одноклассникам.

39-летнюю женщину разыскали и арестовали, выяснилась, что она проживала в соседнем городе с мужчиной, изредка навещала сына и оплачивала ему съемную квартиру. Приговором суда француженке назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы.

Ранее мать бросила семимесячного младенца в комнате общежития в Магадане.

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