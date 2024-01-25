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Школьница переходила железнодорожные пути в наушниках и попала под поезд

kp.ru: на Кубани поезд сбил школьницу, которая переходила пути в наушниках

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Depositphotos

В Краснодарском крае пассажирский поезд Санкт-ПетербургАдлер сбил ребенка, переходившего пути, спасти девочку не удалось. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел на перегоне «Кубань — Энем 1», машинист пассажирского поезда заметил на железнодорожных путях ребенка, он применил экстренное торможение.

Избежать столкновения не удалось, 15-летняя девочка оказалась под колесами состава, выяснилось, что школьница шла по путям в наушниках и не услышала звук поезда, спасти ее не удалось.

Проверку произошедшего проводит Краснодарское ЛУ МВД России на транспорте.

Ранее два человека попали под поезд на станции Дегунино в Москве.

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