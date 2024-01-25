В Иркутской области ликвидировали крупный пожар на складе

В городе Бодайбо Иркутской области ликвидирован пожар на складе стройматериалов на площади 2,5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в региональной пресс-службе МЧС.

Пожар начался ранним утром 25 января. В 07:15 (02:15 мск) в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в складском помещении магазина строительных материалов на улице Стояновича. В ведомстве объяснили, что из-за большой строительной нагрузки огонь быстро распространился по всей площади. На место пожара приехали семь единиц техники и 23 человека личного состава.

Спустя несколько часов пожарные смогли ликвидировать горение. В инциденте никто не пострадал, отметили в МЧС.

В ведомстве отметили, что спасатели продолжают проливку места пожара для избежания повторного возгорания, а также разбирают строительные конструкции. На месте работают дознаватели МЧС России, которые должны установить причины и обстоятельства произошедшего.

До этого пожар произошел в Туапсе на нефтеперерабатывающем заводе. В тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники.

Ранее в Челябинской области горела мебельная фабрика.