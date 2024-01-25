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Метель закрыла аэропорт Южно-Сахалинска на сутки

Аэропорт Южно-Сахалинска сутки не будет работать из-за непогоды

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Сергей Красноухов/РИА Новости

Сахалинский международный аэропорт им. Чехова закрыли на сутки в связи с обрушившимся на город циклоном. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Таким образом, аэропорт не будет принимать и отпускать самолеты до 10:00 (2:00 по московскому времени) 26 января.

В пресс-службе пояснили, что аэропорт временно прекратил штатную работу из-за снежного циклона по территории Сахалина.

Накануне губернатор региона Валерий Лимаренко объявил, что режим чрезвычайной ситуации ввели на всей территории Сахалинской области в связи с усилением циклона.

Перед этим синоптики сообщили, что на Сахалине и Камчатке продолжатся сильные снегопады и метели. По словам синоптиков, за двое суток (23 и 24 января) выпадет более 50 см снега. С учетом сильного ветра ожидаются снежные заносы и полутораметровые сугробы.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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