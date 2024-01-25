В Токио планируют построить подземные убежища для защиты от ракетных атак

Мэрия Токио приняла решение о начале строительства подземных убежищ, предназначенных для эвакуации населения в случае ракетной атаки, сообщает газета «Иомиури».

В качестве места для первого подобного укрытия выбран расположенный в центральном столичном районе Минато склад на станции метро «Адзабу-Дзюбан». Этот склад сейчас используется для хранения запасов на случай стихийного бедствия. В дальнейшем его планируется реконструировать с целью размещения людей.

Кроме того, властями рассматривается возможность использования для этих целей части многоярусных автомобильных парковок, которые расположены на относительно большой глубине под землей. Также мэрия рассчитывает на помощь со стороны бизнеса, так как финансирование подобных проектов только из городского бюджета представляется чрезвычайно дорогостоящим. Поэтому предполагается, что частный сектор уже при строительстве новых зданий мог бы закладывать подземные помещения, предназначенные в качестве убежищ.

Подобные убежища, кроме запасов воды и продуктов питания, будут оборудованы вентиляционным оборудованием, источниками аварийного энергоснабжения, средствами связи. Предполагается, что реализация проекта начнется в следующем финансовом году и займет несколько лет.

Создание подземных укрытий в Токио на случай ракетной атаки рассматривается властями в качестве меры против угрозы со стороны Северной Кореи и подготовки к возможному обострению ситуации вокруг Тайваня.

Ранее КНДР сообщила о проведении первых испытаний крылатой ракеты нового типа.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.