На границе Китая и Киргизии произошло землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,2 в Китае, недалеко от границы с Киргизией. Об этом сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов.

Согласно информации службы, эпицентр землетрясения находился в 146 км к западу от населенного пункта Айколь. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

Некоторое время назад землетрясение магнитудой 5,1 произошло в южном Синьцзяне в Китае.

Накануне сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,5 в 29 км от Краснодара. Тряска ощущалась в Сочи, Туапсе и Адыгее. Местные жители рассказали, что перед толчками слышали гул, в квартирах начали двигаться стулья, «затарахтели» аквариумы. В Краснодаре некоторые работодатели эвакуировали людей из многоэтажных зданий. По словам геолога Татьяны Любимовой, для региона это редкое явление.

Ранее в Краснодарском крае из-за землетрясения пострадал потолок школы.