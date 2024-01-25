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Площадь пожара на Туапсинском НПЗ составляет около 200 квадратных метров

Shot: площадь пожара на Туапсинском НПЗ составляет 200 квадратных метров

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Илья Питалев/РИА Новости

Площадь пожара на Туапсинском НПЗ сейчас составляет около 200 квадратных метров. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Shot.

Пламя охватило одну из колонн предприятия для переработки топлива. Пожарные уже работают на месте, они пытаются локализовать возгорание.

На место происшествия выехал глава района Сергей Бойко. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в Туапсе произошел пожар в районе нефтебазы. По словам очевидцев, перед пожаром над городом были слышны взрывы. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.

19 января частный сектор эвакуировали из окрестностей горящей нефтебазы в Брянской области. Пожар произошел в городе Клинцы.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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