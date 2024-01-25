Онколог назвал продукты, провоцирующие развитие рака желудка

В числе главных факторов, существенно влияющих на развитие рака желудка, — неправильное пищевое поведение и злоупотребление вредными продуктами. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель Онкоцентра «СМ-Клиника», д.м.н., профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков.

«Среди всех продуктов наиболее опасны копчености, красное мясо, консервированные продукты с повышенным содержанием соли, алкогольные напитки, овощи и фрукты с высоким уровнем вредных токсинов. Например, в мясе, колбасах и мясных консервах содержатся крайне опасные канцерогенные вещества — нитрозамины, акриламиды и пероксиды, провоцирующие мутации в клетках желудка и приводящие к развитию опухолевых процессов. К тому же во время термической обработки пищи канцерогенная активность этих веществ заметно усиливается, а значит, повышается и риск перерождения здоровых клеток в опухолевые», — объяснил Серяков.

По его словам, самые высокие риски рака желудка — у людей, часто употребляющих алкогольные напитки. В алкоголе содержатся наиболее агрессивные канцерогены — метанол и этанол, которые при сильной интоксикации организма серьезно повреждают клетки кардиального отдела (место соединения желудка с пищеводом) и вызывают их мутацию, что в итоге приводит к онкологическим заболеваниям.

Специалист также добавил, что, помимо этих продуктов, потенциально опасной для здоровья может быть острая, соленая и консервированная пища — майонез, кетчуп, разные виды солений (маринованные овощи и грибы). Такая пища насыщена консервантами, например, нитритами и хлористым калием, которые могут менять вязкость желудочной слизи, разъедая стенки желудка, и способствовать развитию язвы желудка, а впоследствии и опухолевых процессов. Доказано, что жители азиатских стран, употребляющие в большом количестве пряную капусту кимчи и соленый чай с молоком, часто болеют раком желудка и пищевода.

«Очень важно то, что мы едим. Всего 50 граммов переработанного мяса в дневном рационе (а это сосиски, колбасы, мясные консервы) повышают риск развития колоректального рака на 18%. Поэтому, чтобы обезопасить себя и своих близких от развития рака ЖКТ, необходимо придерживаться правильного питания. Врачи-диетологи предлагают разные виды диет, в том числе и средиземноморскую. В ее основе — большое количество свежих фруктов и овощей, рыба, мягкие несоленые сыры и оливковое масло. Такие продукты содержат комплекс полезных для здоровья нутриентов и помогают снизить риск развития многих заболеваний, включая и рак желудка», — резюмировал Серяков.

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