Россияне рассказали, от каких страхов страдали в студенчестве

Практически каждый второй россиянин (45%) назвал экзамены и проверочные работы нелюбимым воспоминанием о студенчестве. И почти каждый четвертый взрослый россиянин (23%) страдает от ночных кошмаров про сдачу экзаменов в колледже или университете. Это показало исследование платформы «Академика» от Skillbox и сервиса «Анкетолог», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

«Во время экзаменов человек испытывает чувство слабости и незащищенности, которые надолго откладываются в памяти. Во взрослом возрасте наш мозг может воспроизводить эти воспоминания во снах под влиянием схожих обстоятельств в жизни. Например, во время сдачи важного проекта на работе или решения новой задачи, которую человек ранее не делал и не знает, как к ней подступиться. Кошмары дают выход негативной энергии, благодаря ним мозг избавляется от напряжения», — прокомментировала Ольга Силина, кандидат психологических наук, преподаватель Московского института психоанализа и автор курса «Психологические границы личности» на платформе «Академика».

При этом приятные воспоминания об учебе у россиян тоже есть. В топ радостных моментов вошли: общение с одногруппниками и друзьями (46%), получение знаний по выбранной специальности (20%), участие в студенческих мероприятиях (9%), общение с преподавателями (7%), стипендия и отсутствие необходимости работать (5%), еда из университетской столовой (5%). Из неприятных атрибутов студенчества россияне, кроме экзаменов, выделили необходимость ездить на очные занятия (17%) и невозможность совмещать учебу с работой (16%). Почти половина респондентов (47%) сегодня отдали бы предпочтение онлайн-обучению в колледже и университете. Большинство россиян (57%) сожалеют о выбранной специальности и поменяли бы ее, повернись время вспять.

Большинство россиян (65%) хотя бы раз обращались к приметам, связанным с успешной сдачей экзаменов. Самая популярная примета на удачу — класть пятак (пятирублевую или пятикопеечную монету) под пятку (15%), на втором месте — учебник под подушкой (14%), на третьем — ругать того, кто сдает экзамен (11%).

В целом абсолютному большинству россиян (91%) нравится учиться новому. Настроиться на учебный процесс респондентам помогает понимание конечной цели обучения (63%). Другие респонденты выделили следующие факторы: организованная рабочая зона (12%), личность преподавателя (8%), примеры других людей (6%) и мотивационные видео (5%). Кроме того, большинство россиян (69%) любит заниматься в полной тишине, а остальным лучше, когда на фоне есть какое-либо аудиосопровождение — нейтральная музыка (13%), классическая музыка (5%), звуки природы (4%).

Большинство россиян (65%) считают себя визуалами, для восприятия новой информации им важно видеть ее перед глазами в виде текста или презентации. Около четверти ответивших (26%) относят себя к кинестетикам, для запоминания информации им необходимо самостоятельно зафиксировать ее от руки. А вот хуже всего россияне воспринимают информацию на слух, лишь 9% идентифицируют себя как аудиалы.

Каждый третий россиянин (32%) во время учебы сталкивается с прокрастинацией. Каждый пятый (21%) испытывает учебные трудности из-за проблем с самодисциплиной, 15% страдают от «синдрома отличника» и страха совершения ошибки, 14% объясняют сложность учебы плохой памятью, а 12% — неумением концентрировать внимание.

Ранее ученые выяснили, что студенты перестали понимать художественную литературу.