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В России мужчины в детстве хотели быть космонавтами, женщины — врачами

Каждый девятый мужчина в России в детстве хотел быть космонавтом

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Freepik.com

В детстве мужчины в России мечтали стать космонавтами, пилотами, инженерами и водителями, женщины — врачами и учителями. Это показало исследование SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Каждый девятый мужчина в детстве мечтал стать космонавтом (11%). По 9% мечтали о профессии летчика, инженера и водителя.

Стать военным хотели 6% опрошенных, полицейским — 4%. Еще по 4% респондентов мечтали стать врачами и директорами (кто-то — дома культуры, кто-то — автозавода). Машинистом поезда, моряком и спортсменом хотели стать по 3% мужчин, ученым — 2%. Среди других профессий, о которых мечтали в детстве респонденты, — автомеханик, программист, археолог, актер, учитель, художник, журналист, певец, повар и юрист.

22% женщины в детстве мечтали о профессии врача, 20% — учителя. По 4% россиянок хотели стать юристами и актрисами.

О профессии военнослужащей, стюардессы и ветеринара мечтали по 3% опрошенных. Стать дизайнером, певицей, балериной, полицейским или продавцом хотели по 2% россиянок. Среди других профессий своей детской мечты женщины упоминали археологов, архитекторов, поваров, художников, парикмахеров, космонавтов, моделей, писателей, журналистов и инженеров.

Ранее была названа отрасль, которая наиболее остро нуждается в IT-специалистах.

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