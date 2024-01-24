Пенсионера из Крыма за педофилию отправили в колонию на 17 лет

В Крыму 65-летнего жителя Керчи признали виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Суд доказал, что с апреля по май 2023 года пенсионер, являясь давним знакомым родителей трех девочек 10, 11 и 12 лет, воспользовался доверием детей и приглашал их к себе в квартиру. Там мужчина развращал несовершеннолетних. Старшая девочка записала один из эпизодов на диктофон в смартфоне.

Керченца признали виновным и приговорили к наказанию в виде 17 лет в колонии строгого режима.

Ранее в Москве педофил надругался над 11-летней девочкой за магазином и в подъезде.