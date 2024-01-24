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Курский пенсионер остался без квартиры и денег после телефонной беседы с мошенником

В Курске пенсионер потерял квартиру и деньги после разговора с мошенниками

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Depositphotos

В Курске пенсионер потерял крупную сумму денег и квартиру после телефонного разговора с мошенниками. Об этом сообщает полиция региона.

Злоумышленники позвонили 68-летнему мужчине и запугали его якобы атакой на его счета. После этого они предложили ему сохранить сбережения на «безопасном» счете. Пенсионер оформил заем и перевел аферистам 186 тысяч рублей.

После этого мошенники убедили россиянина продать квартиру в Курске и оплатили услуги риелтора для оформления сделки купли-продажи. Сообщается, что специалиста смутила низкая стоимость жилища, но пенсионер объяснил это срочной необходимостью. Вырученные от продажи недвижимости два миллиона рублей также отправились на счета злоумышленников.

«Сотрудники полиции напоминают: только мошенники предлагают решить финансовые вопросы по телефону в дистанционном формате. Не стоит доверять подобным звонкам и тем более переводить деньги посторонним лицам», — отметили в ведомстве.

Ранее женщина решила пройти опрос в интернете и потеряла около 3 млн рублей.

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