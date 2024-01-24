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В Крыму два питбуля напали на женщину

В Симферополе два домашних питбуля напали на местную жительницу

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Симферополе прокуратура начала проверку после нападения двух домашних питбулей на местную жительницу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства Республики Крым.

Инцидент произошел 20 января на Целинной улице. Женщина двигалась вдоль домов частного сектора, когда на нее сначала выбежала одна собака рыжего окраса, а затем к ней присоединилась вторая. В какой-то момент женщина попыталась убежать, начала пятиться назад и упала. Собаки покусали ее за ноги, пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

В пресс-службе полиции Крыма сообщили, что нашли владелицу собак и провели с ней профилактическую беседу. Пострадавшая проходит судебно-медицинскую экспертизу, по результату которой хозяйку питбулей привлекут к ответственности.

Ранее в Пермском крае волонтеры спасли сбитого волка, которого приняли за собаку.

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