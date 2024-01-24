Госдума РФ отклонила проект о штрафах за неправильный выгул опасных собак

Государственная дума РФ отклонила законопроект, в рамках которого предлагалось ввести штраф за выгул собак потенциально опасных пород без намордника. Об этом сообщает ТАСС.

В случае принятия документа размер штрафа за указанное нарушение мог составить до 30 тыс. рублей.

При этом кабинет министров страны составил отзыв к законодательной инициативе, в котором обратил внимание на внесенные в июне 2023 года изменения в КоАП РФ. Речь идет о статье, устанавливающей ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Если подобное деяние повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью граждан, владельцев обязывают выплатить штраф в размере от 10 до 30 тыс. рублей.

«Указанная норма кодекса распространяется в том числе на выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника, в связи с чем предлагаемые изменения представляются избыточными», — подчеркнули в правительстве.

До этого почетный адвокат РФ Никита Филиппов предупредил москвичей о риске получить штраф в размере до двух тыс. рублей за неправильный выгул собак. Он отметил, что речь идет о представителях 12 потенциально опасных пород и их метисов.

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