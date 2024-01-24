Названы продукты, содержащие большое количество витамина B12

Журналисты Общественной службы новостей выяснили, какие продукты богаты витамином В12, который регулирует работу иммунитета и метаболизма, а также принимает участие в строительстве нервных волокон. Подчеркивается, что дневная норма этого элемента для взрослого человека составляет 2,4 мкг, для младенца — 0,4 мкг. Детям до трех лет положено 0,9 мкг, подросткам — 1,8 мкг.

По данным экспертов, самыми богатыми витамином B12 являются печень, мясо, рыба, молочные продукты, яйца, а также морепродукты.

Отмечается, что если организм испытывает нехватку указанного витамина, человек быстро теряет энергию, постоянно ощущает недосып и чувствует головокружение.

При беременности и лактации, частых физических и эмоциональных нагрузках, а также при наличии вредных привычек, эксперты рекомендуют увеличить суточную норму витамина В12 на 10-20%.

До этого диетологи перечислили продукты, улучшающие работу мозга. На первом месте – зеленые листовые овощи и зелень. К примеру, за счет высокого содержания витаминов К, В6 и В12, лютеина, бета–каротина и фолиевой кислоты капуста, шпинат и брокколи замедляют снижение когнитивных способностей. Память улучшают свежие и замороженные ягоды, так как они богаты флавоноидами и природными растительными пигментами.

Ранее диетолог назвала полезные продукты, которые разрешены во время поста.