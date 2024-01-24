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В Белгородской области задержали детей, отбирающих деньги у школьников

В Старом Осколе полиция задержала школьников 10 и 11 лет, ограбивших ровесников

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Global Look Press

В Белгородской области полиция задержала двух младшеклассников, которые отбирали деньги у сверстников. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ «Староосколькое».

Школьники забрали деньги у сверстников в одном из дворов города. Правоохранители установили, что хулиганам 10 и 11 лет, и задержали их. В отношении родителей нарушителей в полиции составили протоколы по административной статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей.

Мальчиков поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

Ранее в Якутске студент колледжа полтора года вымогал деньги и технику у школьника.

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