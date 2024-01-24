На Урале женщина кидала из окна мебель, а потом едва не выпала сама

В Челябинске местная жительница неадекватно вела себя в квартире, соседи вызвали ей «скорую». Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел в районе Чурилово, в доме 47 по улице Трашутина. На опубликованных кадрах женщина выбрасывает из окна седьмого этажа части стеллажа, подушки, а потом едва случайно не выпадает сама: ее удерживает мужчина, который находился рядом.

По данным канала, видео с неадекватной челябинкой снимали ее друзья. После того, как из квартиры полетели вниз различные предметы, соседи вызвали психиатрическую скорую помощь. О том, забрали ли медики, героиню видео, не сообщается.

Ранее в Петербурге мужчина выбросил своего друга из окна после затянувшегося застолья.