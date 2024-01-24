Эксперт объяснил, почему медучреждения в РФ предлагают платные услуги вместо ОМС

На сегодняшний день система обязательного медицинского страхования (ОМС) недофинансирована, поэтому дефицит ресурсов медучреждения пытаются закрыть за счет платных услуг. Об этом в интервью Общественной службе новостей рассказал основатель ОМС в РФ, профессор, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин.

«Система ОМС не наполнена деньгами, поэтому страховой полис, который есть у каждого россиянина, также не наполнен деньгами, и приходя в государственную поликлинику, мы сталкиваемся с проблемой под названием «дефицит ресурсов». Этот дефицит ресурсов врачи пытаются закрыть платными медицинскими услугами или добровольным страхованием», — объяснил эксперт.

Он добавил, что сегодня для медицинских учреждений устанавливается общий финансовый план, куда включаются ОМС, добровольное медицинское страхование (ДМС), а также платные услуги.

В январе стало известно, что в наступившем году в оказании медицинской помощи россиянам появятся некоторые изменения.

Бюджет основного источника оплаты лечения и диагностики Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) по сравнению с прошлым годом увеличится на 21%. Его расходы составят 3,9 трлн рублей. Существенно возрастет финансирование амбулаторной медицинской помощи, круглосуточных и дневных стационаров, скорую помощь. Плановые расходы на здравоохранение в 2024 году превысят 6,6 трлн рублей.

Ранее Минздрав России продлил действие временного порядка организации работы медицинских учреждений в целях профилактики и снижения рисков распространения COVID-19.