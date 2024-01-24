Российский пенсионер собирался сжечь дом возлюбленной, чтобы она переехала к нему

В Пензенской области 65-летний россиянин хотел сжечь дом 49-летней возлюбленной, чтобы она переехала жить к нему. Об этом сообщает Penzainform.ru.

По информации издания, инцидент произошел в Сердобском районе. Пожилой мужчина пришел в дом женщины с канистрой бензина и начал поливать им все вокруг. Россиянка обратилась в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов пресекли действия пенсионера.

Мужчина не стал отрицать своих намерений и рассказал, что является собственником квартиры, в которой хотел жить с возлюбленной, но она неоднократно отказывалась. Тогда он решил, что если женщина лишится собственного жилья, то наверняка переедет к нему. Возбуждено уголовное дело.

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