Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский пенсионер собирался сжечь дом возлюбленной, чтобы она переехала к нему

В Пензенской области пенсионер хотел сжечь дом возлюбленной, чтобы она жила у него

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Пензенской области 65-летний россиянин хотел сжечь дом 49-летней возлюбленной, чтобы она переехала жить к нему. Об этом сообщает Penzainform.ru.

По информации издания, инцидент произошел в Сердобском районе. Пожилой мужчина пришел в дом женщины с канистрой бензина и начал поливать им все вокруг. Россиянка обратилась в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов пресекли действия пенсионера.

Мужчина не стал отрицать своих намерений и рассказал, что является собственником квартиры, в которой хотел жить с возлюбленной, но она неоднократно отказывалась. Тогда он решил, что если женщина лишится собственного жилья, то наверняка переедет к нему. Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанин из мести заставил соседей слушать детский плач, смех и молитвы.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами