В Петербурге подрались два гражданина Китая

В Петербурге двое мужчин из Китая поспорили и устроили драку. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел в Василеостровском районе у клуба на улице Кораблестроителей. Два уроженца Китая вступили в конфликт, который закончился дракой.

Один из них обратился в частную клинику 23 января. 21-летнему иностранцу диагностировали сотрясение мозга и переломы лицевых костей. После осмотра его отпустили в удовлетворительном состоянии, сообщает «Фонтанка».

До этого в Амурской области произошла массовая драка подростков в торговом центре. На кадрах с места происшествия видно, как двое молодых людей начинают избивать друг друга, а затем к ним присоединяются другие.

Ранее россиянка пригрозила запереть ПВЗ Wildberries и напала на сотрудницу из-за заказа.