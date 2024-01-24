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В Петербурге подрались два гражданина Китая

«Фонтанка»: двое мужчин из Китая устроили драку в Петербурге

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Shutterstock

В Петербурге двое мужчин из Китая поспорили и устроили драку. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел в Василеостровском районе у клуба на улице Кораблестроителей. Два уроженца Китая вступили в конфликт, который закончился дракой.

Один из них обратился в частную клинику 23 января. 21-летнему иностранцу диагностировали сотрясение мозга и переломы лицевых костей. После осмотра его отпустили в удовлетворительном состоянии, сообщает «Фонтанка».

До этого в Амурской области произошла массовая драка подростков в торговом центре. На кадрах с места происшествия видно, как двое молодых людей начинают избивать друг друга, а затем к ним присоединяются другие.

Ранее россиянка пригрозила запереть ПВЗ Wildberries и напала на сотрудницу из-за заказа.

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