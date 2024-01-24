В Петербурге ребенок получил ожог пищевода из-за выпитого средства для мытья посуды

В Петербурге ребенок попал в больницу после того, как выпил средство для мытья посуды. Об этом сообщает Piter.tv.

Инцидент произошел в Колпино, в доме на Октябрьской улице. На данный момент неизвестно, при каких обстоятельствах в организм годовалого ребенка попало вещество.

После того, как младший член семьи выпил средство, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали химический ожог пищевода.

Известно, что ребенок проживает в полной семье, которая на учете в ОДН не состоит.

До этого в Петербурге ребенок получил ожог пищевода после того, как воспользовался набором «Юный химик». Он случайно глотнул вещество из пробирки, после чего попал в медучреждение с химическим ожогом пищевода.

Ранее в Петербурге россиянка обожглась жидким азотом во время кулинарного шоу.