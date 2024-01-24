Россиянкам рассказали, что не стоит дарить мужчине на 14 февраля

Журналисты Общественной службы новостей выяснили, что не стоит дарить мужчине на День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. Первым в стоп-листе значится так называемый «джентельменский набор», состоящий из носков, трусов и принадлежностей для бритья. Этот подарок, по мнению авторов публикации, является банальным и неинтересным.

Также не рекомендуется дарить мягкие игрушки и конфеты. По мнению девушек, это очень милые презенты, однако мужчины крайне редко являются фанатами такого рода подарков.

Дрели, отвертки и другие инструменты также названы нежелательными для Дня всех влюбленных. Журналисты напоминают, что впереди 23 февраля. Деньги дарить также не стоит. Ведь не даром говорится, что любовь за деньги не купишь.

Как отмечает издание, лучше всего презентовать любимому человеку спонтанную поездку за город, романтический ужин или совместный поход в SPA. Все это покажет мужчине, что вторая половинка ценит время, проведенное рядом с ним.

В прошлом году российская гостиничная сеть AZIMUT Hotels провела опрос среди жителей крупных городов страны, направленный на выявление предпочтений россиян в праздновании Дня святого Валентина. «Газета.Ru» ознакомилась с его результатами.

По данным опроса, большинство респондентов — 34% — отмечают праздник по настроению. У 23% опрошенных дата 14 февраля уже прочно укрепилась в личном праздничном календаре. Еще 18% больше любят Новый год и/или 8 марта, а 25% и вовсе не считают День святого Валентина за праздник. Из тех, кто отмечают 14 февраля, 33% проведут его с супругами, 28% — с парнем/девушкой, 17% пока не выбрали пару.

Ранее сообщалось, что перед 14 февраля россияне скупают средства для ухода за собой.