Россиянина осудили за неявку по мобилизации

Мобилизованный военнослужащий приговорен к тюремному заключению за неявку на службу в ряды Вооруженных сил России. Об этом со ссылкой на пресс-службу Волгоградского гарнизонного военного суда сообщает ТАСС.

В суде рассказали, что фигурант дела по фамилии Троицкий в декабре 2022 года без уважительных причин не явился в часть и отсутствовал до марта 2023 года.

По итогам рассмотрения дела подсудимый признан виновным по статье 337 часть 5 УК РФ: «Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца». Суд назначил ему наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

21 декабря сообщалось, что дважды не прибывший в часть по мобилизации житель Тульской области приговорен к семи годам заключения в колонии общего режима.

5 декабря российского военного приговорили к сроку за побег из зоны СВО.

Ранее мобилизованный из Бурятии купил справку о собственной смерти и получил тюремный срок.