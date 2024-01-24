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Военный суд вынес решение захватившему цветочный магазин в Москве

Захватившего цветочный магазин в центре Москвы отправили на принудительное лечение

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Второй Западный окружной военный суд отправил на принудительное лечение в психиатрический стационар Андрея Сафронова, захватившего цветочный магазин в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

В прокуратуре Москвы подчеркнули, что суд применил принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

В публикации отмечается, что Сафронову вменялись обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации «захват двух и более заложников с применением оружия», «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия»..

Инцидент с захватом заложников произошел 17 февраля 2023 года. По версии следствия, Сафронов вместе с другим подозреваемым Алексеем Горюнковым подъехали на бронированном автомобиле к цветочному магазину на улице Таганской, вошли в него и, угрожая оружием, удерживали в помещении двух женщин, выдвигая различные требования. Одну из заложниц отпустили до того, как в цветочный магазин приехал спецназ.

Ранее суд арестовал обвиняемого в подготовке теракта в Ставрополе.

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