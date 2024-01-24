В Краснодарском крае уточнили данные о землетрясении в регионе

В 28 км на юго-запад от Краснодара произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом в Telegram сообщает оперативный штаб региона, ссылаясь на данные Обнинской сейсмостанции.

По ее информации, сейсмособытие было зафиксировано на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске.

24 января жительница Краснодара Екатерина рассказала «Газете.Ru», что почувствовала два подземных толчка во время землетрясения, и продолжила работать. По ее словам, оповещения о землетрясении не было.

Как сообщал Европейский средиземноморский сейсмологический центр, в 29 км от Краснодара произошло землетрясение. По данным центра, эпицентр находился на глубине 23,2 км, его магнитуда составила 4,5.

В ночь на 24 января землетрясение магнитудой 6,7 вызвало подземные толчки в Киргизии.

Ранее сообщалось, что жителей нескольких многоэтажных домов в Кургане эвакуировали из-за подземных толчков, вызванных землетрясением.