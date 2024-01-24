Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Краснодарском крае уточнили данные о землетрясении в регионе

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 28 км от Краснодара, пострадавших нет

В 28 км на юго-запад от Краснодара произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом в Telegram сообщает оперативный штаб региона, ссылаясь на данные Обнинской сейсмостанции.

По ее информации, сейсмособытие было зафиксировано на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске.

24 января жительница Краснодара Екатерина рассказала «Газете.Ru», что почувствовала два подземных толчка во время землетрясения, и продолжила работать. По ее словам, оповещения о землетрясении не было.

Как сообщал Европейский средиземноморский сейсмологический центр, в 29 км от Краснодара произошло землетрясение. По данным центра, эпицентр находился на глубине 23,2 км, его магнитуда составила 4,5.

В ночь на 24 января землетрясение магнитудой 6,7 вызвало подземные толчки в Киргизии.

Ранее сообщалось, что жителей нескольких многоэтажных домов в Кургане эвакуировали из-за подземных толчков, вызванных землетрясением.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами