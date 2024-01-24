«Аквариумы затарахтели»: жители Краснодара рассказали о землетрясении

Жительница Краснодара Екатерина рассказала «Газете.Ru», что почувствовала два подземных толчка во время землетрясения магнитудой 4,5, и продолжила работать. По ее словам, оповещения о землетрясении не было.

«Было два толчка, довольно ощутимых, мое рабочее кресло пришло в движение. Подумала, что головокружение, а потом, когда еще и шкаф затрясло со стеклянными дверцами, стало ясно, что дело не в здоровье. С коллегами решили, что землетрясение. Но не очень приятно было. Самое интересное, что те, кто стояли, почти не почувствовали, что происходило, кто сидел — ощущения были ярче. Продолжили работать дальше, да и оповещения не было», — сказала она.

Другая местная жительница Наталья сообщила «Газете.Ru», что сначала услышала гул, после которого произошел толчок. Женщина отметила, что испугалась за свои аквариумы, которые во время толчка «затарахтели».

«Сначала был гул, потом как будто упало что-то, затем толчок. У меня много аквариумов, они затарахтели, испугалась, что попадают», — пояснила она.

24 января Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в 29 км от Краснодара произошло землетрясение. По данным центра, эпицентр находился на глубине 23,2 км, его магнитуда составила 4,5.

Ранее землетрясение магнитудой 6,7 вызвало подземные толчки в Казахстане, Киргизии и Узбекистане.