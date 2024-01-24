Вдова военкора Татарского отказалась от гражданского иска к Треповой

Вдова военкора Владлена Татарского пояснила, почему она не стала подавать гражданский иск к Дарье Треповой, обвиняемой в теракте против журналиста. Об этом Валерия Фомина написала в Telegram-канале.

«Я не знаю как можно оценить жизнь человека, в какую сумму? Жизнь самого близкого человека в какую стоимость нынче? А две жизни? Моя жизнь без мужа потеряла краски, меня поймут вдовы. Но я до сих пор не хочу называться этим ужасным словом», — заявила Фомина.

Кроме того, она написала, что не верит показаниям Треповой, которая ранее заявила о том, что не знала о заложенной в бюсте взрывчатке.

«Ждём приговора от уважаемого суда. Уверена он будет полностью удовлетворен», — написала Фомина.

Взрыв в петербургском кафе «Патриот», в результате которого погиб Владлен Татарский, произошел 2 апреля 2023 года. По версии следствия, Трепова принесла туда статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военкору.

По данным СК России, теракт готовился на территории Украины. Треповой помогали журналист Роман Попков и украинец Юрий Денисов. Последний и передал девушке бюст со взрывчаткой.

22 января Дарья Трепова выступила с последним словом, в котором не признала вину, но принесла извинения родным всех пострадавших.

Приговор по «делу Татарского» суд огласит 25 января. Главной обвиняемой грозит до 28 лет лишения свободы.

Ранее потерпевшие предъявили к Треповой многомиллионные иски.