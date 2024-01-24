Эпидемиолог рассказал, какие вирусы могут стать «болезнью Х»

Человечество к сегодняшнему дню еще не сумело победить все эпидемии. Могут появиться новые вирусы, с которыми люди пока не сталкивались. В их числе – пока неизвестные коронавирусы, вирусы гриппа птиц, потенциально имеющие возможность стать «болезнью Х», которую называют вероятной угрозой после пандемии COVID-19. Об этом телеканалу «360» рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Новые вирусы, опасные для человека, появиться могут. В первую очередь это могут быть те же самые коронавирусы, но уже другие их виды, с которыми мы пока дело не имели. Другая возможность — это вирусы гриппа птиц. Вирус гриппа птиц — очень подозрительная группа вирусов. Они очень похожи на вирусы гриппа, с которым мы уже имеем дело», — рассказал вирусолог.

Сегодня ученые знают лишь о нескольких вирусах птичьего гриппа, перешедших на людей, но могут появиться новые возбудители, добавил Альтштейн. при первом «ударе» подобные птичьи вирусы особенно опасны, подчеркнул эпидемиолог.

Комментируя версию искусственного создания нового вируса, который спровоцирует пандемию, эпидемиолог отметил, что благодаря генной инженерии это возможно, однако к такому методу никто прибегать не станет. По его мнению, погубить человечество можно с помощью ядерных бомб, и использовать для этого вирусы смысла нет.

«Я думаю, нужно быть совсем уж полным идиотом, чтобы использовать такое оружие», — подчеркнул Альтштейн.

Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе одной из тем обсуждения стала «болезнь Х», которая, по прогнозам, окажется смертоноснее коронавируса в 20 раз. В Роспотребнадзоре в этом увидели экономические мотивы, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал неожиданный способ спасти Россию от «болезни Х».