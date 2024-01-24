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В России начнут лечить трансгендеров

Российское общество психиатров начнет лечить трансгендеров

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В России психиатры начнут лечить трансгендеров. Новые клинические рекомендации по лечению «расстройства половой идентификации» опубликованы на сайте Российского общества психиатров.

Отмечается, что из-за нового закона, запрещающего смену пола без медицинских показаний, были разработаны новые клинические рекомендации. Они призывают врачей оказывать пациентам только психотерапевтическую поддержку.

В сообщении на сайте Российского общества психиатров говорится, что опубликован вариант клинических рекомендаций по работе со взрослыми пациентами с диагнозом «расстройство половой идентификации».

До этого Верховный суд Японии отменил требование о стерилизации перед проведением операций по смене пола.

Соответствующее требование действующего законодательства было признано противоречащим конституции страны. На данный момент для операции по смене пола граждане Японии должны быть совершеннолетними, не состоять в браке, не иметь несовершеннолетних детей, иметь половые органы, похожие на органы противоположного пола.

Ранее психолог объяснила, как простить того, кто причинил боль.

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