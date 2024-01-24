«Не помню такой метели с детства»: дома жителей Сахалина замело по крышу

Жительница Сахалина Алена рассказала «Газете.Ru», что дома жителей частного сектора замело по крышу из-за сильной метели. По ее словам, в магазинах нет дефицита продуктов, многие люди подготовились к циклону и закупились продуктами заранее.

«Да, действительно, метель очень сильная! Снега очень много выпало. Некоторые подъезды замело так, что невозможно было выйти. Те, кто живет в частном секторе, заметены по крышу. Кто-то роет тоннели. Дефицита продуктов в магазинах нет, хлеб развозят на «Уралах». Многие закупились продуктами заранее. Дети на дистанционном обучении. В детских садах завтра будут организованны дежурные группы. Я такой метели не припомню с самого детства», — сказала Алена.

Другая жительница Сахалина Антонина рассказала «Газете.Ru», что из-за метели нет возможности дойти до магазина.

«Метель сильная, из дома пока не вышли. Завтра будем откапывать. Обучение дистанционное. По продуктам не знаю, до магазина дойти нет возможности, закупилась насколько возможно», — рассказала Антонина.

В Южно-Сахалинске объявлен режим ЧС из-за сильной метели, порывы ветра достигают 18-23 метров в секунду, а видимость составляет менее 100 метров. Спасатели предупредили о сильном снегопаде и метели, которые прогнозируются в 10 муниципалитетах южной части Сахалина на 24 и 25 января. Из-за непогоды в аэропорту Южно-Сахалинска задержано более 30 рейсов на прилет и вылет.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет только увеличиваться.