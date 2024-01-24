Врач предостерег сторонников ЗОЖ от употребления мороженого

С точки зрения здорового образа жизни (ЗОЖ) классическое мороженое является углеводно-жировой бомбой. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«В нем (мороженом — «Газета.Ru») содержатся насыщенные молочные жиры, большое количество сахара, что не может позитивно отразиться на нашем здоровье. Есть и противопоказания», — сказал врач.

Он добавил, что мороженое не следует употреблять при ожирении, сахарном диабете, а также при обострении различных заболеваний.

Также Белоусов предупредил, что частое употребление мороженого чревато развитием системного воспаления в организме. По его словам, происходит это из-за проблемы «ожирения» печени и поджелудочной железы.

До этого врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова рассказала, сколько в день можно употреблять выпечки. Она напомнила, что, согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее потребление свободных сахаров не должно превышать 10% от общего объема энергопотребления в сутки. При этом, по мнению специалиста, этот показатель лучше снизить до 5%.

Ранее диетолог рассказал, как начать правильно и экономно питаться в Новом году.