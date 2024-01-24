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В Екатеринбурге начали сносить старинный дом после реставрации

В центре Екатеринбурга начали снос отреставрированного дома псаломщика Топоркова

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В Екатеринбурге 24 января начали сносить старинный деревянный дом на улице Чернышевского, хотя в 2019 году здание отреставрировали волонтеры. Об этом сообщает местное издание E1.ru.

Отмечается, что разбирать деревянное строение начали ночью, однако вскоре после появления на месте местных жителей и журналистов снос приостановили. На место была вызвана полиция, однако, по данным издания, сотрудники не прибыли на место.

В администрации Екатеринбурга сообщили 66.ru, что собственник дома никак не уведомил мэрию о предстоящих работах. «Никаких уведомлений не было», — ответил представитель на запрос издания.

По версии издания, снос согласован с новым владельцем здания и у него на дом «имеются свои планы». Согласно информации издания 66.ru, новый собственник у здания появился в ноябре 2023 года. Владельцем стала компания «Экосистема-СМБ».

Среди горожан здание известно как дом псаломщика Топоркова. Деревянный дом был построен в 1888 году. Волонтеры во время реставрации в 2019 году вернули дому прежний декор, восстановили фасад и полностью заменили кровлю. Дом Топоркова не входит в перечень объектов культурного наследия, но находится в охранных границах двух других таких объектов.

Ранее в Нижегородской области спилили посаженную местной жительницей елку.

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