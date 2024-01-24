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Врач раскрыл, кому нельзя есть мороженое

Врач Белоусов: мороженое не следует употреблять диабетикам

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Мороженое, как и другие сладости, диабетикам употреблять не следует. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Мороженое для больных диабетом — десерт совершенно нежелательный. К сожалению, бытует мнение, что диабетики могут тем или иным способом контролировать содержание сахара в крови, поэтому такого рода десерты могут себе позволять. Я против такого подхода: мороженое, как и другие сладости, в рационе диабетиков должно быть сведено к минимуму», — подчеркнул Белоусов.

Он добавил, что даже тем, кто не страдает диабетом, не стоит часто есть мороженное из-за его высокой калорийности и большой дозы сахара. Это лакомство не стоит употреблять чаще двух раз в неделю, посоветовал врач.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин до этого сообщил, что людям старше 40 лет необходимо сдать анализ на уровень сахара в крови, поскольку в этом возрасте у пациентов часто могут происходить изменения в организме.

По его словам, этот анализ позволит исключить патологии, которые могут привести к сахарному диабету.

Ранее диетолог рассказал, как начать правильно и экономно питаться в Новом году.

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