В РФ не будут сокращать рабочий день в жару

Комитет Госдумы по труду отказался поддержать инициативу по сокращению рабочего дня в жару. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам члена парламентского комитета по труду Виктории Родиной, законопроект не рекомендован к принятию в первом чтении, так как в законодательстве закреплена обязанность работодателя обеспечить безопасность труда сотрудника.

В октябре 2023 года с инициативой сократить рабочий день в жаркую погоду выступил зампред Госдумы Борис Чернышев.

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев, комментируя предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, говорил, что сотрудникам могут сократить рабочий день во время жары, если это закреплено в трудовом договоре. По его словам, данные требования должны быть указаны в разделе «Условия труда».

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.