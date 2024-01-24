Студент из Донецка сдал полиции петербургского астронома после разговора об СВО

Студент из Донецка сдал полиции 45-летнего астронома, которая в разговоре о специальной военной операции в метро Санкт-Петербурга выразила поддержку Украине. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, сотрудница Института прикладной астрономии РАН носила шеврон размером три на пять сантиметров в виде украинского флага на рюкзаке. В разговоре она выразила поддержку Украине и мирную позицию.

После этого 22-летний молодой человек написал на женщину заявление в полицию. Отмечается, что студент является публичной личностью. Он получил высшее образование в Донецке, после чего ушел добровольцем на фронт, вернулся и поступил в СПбГУ, где в настоящее время изучает сферу международных отношений.

«В действиях гражданки усматривается нарушение, предусмотренное административной статьей о публичной дискредитации ВС РФ», — говорится в публикации.

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