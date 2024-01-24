Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам перечислили самые ожидаемые книги в 2024 году

Глава Writer's Way Корнев: «Туннель» является самой ожидаемой книгой в 2024 году

close
100%
Pexels

Одной из самых ожидаемых в 2024 году книг является роман-катастрофа «Туннель» автора Яны Вагнер. Об этом RuNews24 рассказал литературный эксперт, основатель литературного агентства по написанию книг Writer's Way Александр Корнев.

По его словам, данное произведение обретет популярность несмотря на то, что жанр постапокалипсиса уже не так востребован среди потребителей. Кроме того, эксперт выделил книгу «Двести третий день зимы» Ольги Птицовой из жанра антиутопии, а также биографию Илона Маска. Корнев выразил надежду, что последняя книга по стилю будет похожа на биографию Арнольда Шварценеггера.

«У Арнольда Шварценеггера когда-то вышла книга «Моя самая правдивая история», в которой он отошел от классических канонов биографии, где авторы, как правило, превозносят себя. У Шварценеггера — это история простого мальчика, который постепенно добился невиданных высот, причем в абсолютно разных отраслях, направлениях жизни. Если она будет такой, я ее с удовольствием прочту», — пояснил он.

Последние из книг, которые потенциально могут иметь успех в этом году, — «Жизнь без свободы воли» Робертса Польски и «Краткая история будущего» Юваля Харари, заключил литературный эксперт.

В конце декабря сообщалось, что книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберта Гараева заняла десятое место в рейтинге самых продаваемых книг 2023 года в сегменте нон-фикшн.

Ранее стало известно, сколько россиян продолжают читать бумажные книги.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами