Россиянам перечислили самые ожидаемые книги в 2024 году

Одной из самых ожидаемых в 2024 году книг является роман-катастрофа «Туннель» автора Яны Вагнер. Об этом RuNews24 рассказал литературный эксперт, основатель литературного агентства по написанию книг Writer's Way Александр Корнев.

По его словам, данное произведение обретет популярность несмотря на то, что жанр постапокалипсиса уже не так востребован среди потребителей. Кроме того, эксперт выделил книгу «Двести третий день зимы» Ольги Птицовой из жанра антиутопии, а также биографию Илона Маска. Корнев выразил надежду, что последняя книга по стилю будет похожа на биографию Арнольда Шварценеггера.

«У Арнольда Шварценеггера когда-то вышла книга «Моя самая правдивая история», в которой он отошел от классических канонов биографии, где авторы, как правило, превозносят себя. У Шварценеггера — это история простого мальчика, который постепенно добился невиданных высот, причем в абсолютно разных отраслях, направлениях жизни. Если она будет такой, я ее с удовольствием прочту», — пояснил он.

Последние из книг, которые потенциально могут иметь успех в этом году, — «Жизнь без свободы воли» Робертса Польски и «Краткая история будущего» Юваля Харари, заключил литературный эксперт.

В конце декабря сообщалось, что книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберта Гараева заняла десятое место в рейтинге самых продаваемых книг 2023 года в сегменте нон-фикшн.

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