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Российская пенсионерка планировала расправу над сыном из-за квартиры

Shot: в Москве пенсионерка планировала расправиться с сыном из-за квартиры

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Depositphotos

Москвичка планировала расправиться с 42-летним сыном из-за спора о квартире, пенсионерка нашла наемника, который избавил бы ее от сына за миллион рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

68-летняя жительница московского района Выхино-Жулебино постоянно ссорилась с 42-летним сыном из-за накопленных денег и квартиры, которую семья не могла поделить.

Женщина вместе подругой нашла киллера, которому предложила миллион рублей. Мужчина согласился расправиться с сыном пенсионерки и обратился в правоохранительные органы, а позднее отчитался о том, что работу выполнил.

Пенсионерку и ее подругу задержали, когда они передавали деньги наемнику, возбуждено уголовное дело, женщинам грозит до 10 лет колонии.

Ранее юноша из Югры анонсировал в соцсетях расправу над своими родственниками.

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