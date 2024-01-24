Врачи объяснили, чем опасны энергетики для детей и подростков

Энергетические напитки вредны для здоровья, особенно если речь идет о неокрепшем организме детей и подростков. Они провоцируют у людей резкие перепады давления, головокружение, головную боль, а также значительно повышают риски попадания в реанимацию из-за сильного влияния не сердечно-сосудистую систему, рассказал нарколог, психиатр, главный врач клиники «Зависимость24» Алексей Казанцев в беседе с телеканалом «360».

Тонизирующие напитки содержат адреналин и таурин, которые повышают частоту сердечных сокращений. Если их действие сопровождается физической нагрузкой на фоне гиперактивности, то это грозит опасными последствиями, подчеркнул доктор.

«Там различные подсластители, которые могут вызвать аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока», — добавил Казанцев.

Энергетики могут спровоцировать развитие сахарного диабета, но самым страшным последствием все-таки считается воздействие на сердечно-сосудистую систему и неокрепший организм. Человек, употребляющие энергетики, рискует попасть в реанимацию с последующим летальным исходом, предупредил врач.

Напомним, в Госдуму накануне внесли законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетиков) несовершеннолетним. В числе прочих причин такой инициативы отмечается, что энергетики могут обострить психические заболевания и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Ранее ученые объяснили, как употребление энергетиков связано с развитием депрессии.