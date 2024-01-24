В Красноярске блогер выбросил свертки с мефедроном при задержании за нарушение ПДД

В Красноярске госавтоинспекторы поймали блогера, который нарушал правила дорожного движения ради съемки видеороликов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Вечером экипажи полка ДПС получили ориентировку на автомобиль Subaru, водитель которого грубо нарушал ПДД. Было установлено, что автомобилист снимал свои опасные поездки на камеру и публиковал записи в социальных сетях. В итоге нарушителя обнаружили, после чего полицейские по громкоговорителю потребовали, чтобы он прекратил движение. Мужчина проигнорировал это требование, но все же был задержан на улице Крайней. Покидая салон, он выбросил из карманов в снег мелкие свертки. Правоохранители заметили это, и на место были вызваны сотрудники следственно-оперативной группы. Они изъяли 28 свертков с мефедроном весом 19 граммов, как позже установила экспертиза.

«Состояние самого мужчины вызвало у полицейских сомнение, ему было предложено пройти освидетельствование в наркологическом диспансере, где он отказался от процедуры. Также из машины «видеоблогера» дорожные полицейские изъяли проблесковые маячки красного и синего цвета», — рассказали в ведомстве.

В отношении задержанного составили административные протоколы, теперь ему грозит штраф на сумму более 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок более 3,5 лет. Кроме того, полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины.

Ранее в Москве блогеры бегали по крышам поездов в метро, снимая видео, и были задержаны.