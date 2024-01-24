Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пушилин и Сидякин навестили раненных при обстреле Донецка

Александр Сидякин: врачи борются за жизнь каждого пострадавшего в Донецке

close
100%
Единая Россия

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин держит вопрос лечения пострадавших при обстреле района Текстильщик в Донецке на личном контроле, сообщил глава Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин во время посещения больницы с ранеными.

В больнице проходят плановое лечение пострадавшие с различными травмами. По словам Сидякина, учреждение полностью обеспечено необходимыми лекарствами и оборудованием.

«Но и мы приехали не с пустыми руками. Врачам — низкий поклон, борются за каждого человека, порой делая невозможное, чтобы спасти чью-то жизнь», — отметил он.

Напомним, 21 января в результате массированного обстрела рынка в микрорайоне Текстильщик в Донецке погибло 27 человек.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами