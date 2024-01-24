Пушилин и Сидякин навестили раненных при обстреле Донецка

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин держит вопрос лечения пострадавших при обстреле района Текстильщик в Донецке на личном контроле, сообщил глава Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин во время посещения больницы с ранеными.

В больнице проходят плановое лечение пострадавшие с различными травмами. По словам Сидякина, учреждение полностью обеспечено необходимыми лекарствами и оборудованием.

«Но и мы приехали не с пустыми руками. Врачам — низкий поклон, борются за каждого человека, порой делая невозможное, чтобы спасти чью-то жизнь», — отметил он.

Напомним, 21 января в результате массированного обстрела рынка в микрорайоне Текстильщик в Донецке погибло 27 человек.