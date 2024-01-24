Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Забайкалье мужчина напал на ребенка и ранил его мать ножом

РЕН ТВ: в Забайкалье мужчина стал душить ребенка на глазах у его матери

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Забайкальском крае женщина получила ножевые ранения, спасая 10-летнего сына от незнакомца. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Накануне неизвестный проник на территорию частного дома в поселке Амазар и напал на сына хозяев. Он схватил ребенка за шею и стал душить его, угрожая расправой всем обитателям дома.

По словам источника, мать попыталась отбить сына от злоумышленника, который в этот момент достал нож и несколько раз ударил им женщину в грудь. Пострадавшей удалось оттолкнуть мужчину и убежать к родственникам вместе с сыном. Агрессор преследовал своих жертв, но настигнуть так и не смог.

Нападавшим, как было установлено, оказался безработный 37-летний местный житель. Он уже был неоднократно судим за тяжкие и имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Ранее в Петербурге мать напала на младенца за то, что он не хотел спать.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами