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Пьяный охранник устроил дебош в школе Екатеринбурга

В Екатеринбурге пьяный охранник устроил дебош в школе

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Екатеринбурге в школу пришлось вызывать наряд ГБР из-за пьяного охранника, устроившего дебош. О произошедшем сообщили в социальных сетях очевидцы.

Инцидент произошел в школе № 147, пьяного охранника сняли на видео очевидцы, мужчина бродил по коридорам образовательного учреждения и показывал ученикам неприличные жесты.

В школу пришлось вызывать группу быстрого реагирования, чтобы задержать нетрезвого мужчину. По факту произошедшего проверку проводит региональное МВД.

Ранее пьяный москвич устроил дебош в аэропорту и разбил стеклянную дверь.

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