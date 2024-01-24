Россиянам назвали топ-5 самых полезных для здоровья растительных масел

Все растительные масла обладают различными полезными свойствами для организма человека. На первом месте – льняное масло, которое содержит в себе омега-3, -6 и -9 жирные кислоты, а также линолевую, линоленовую, олеиновую и стеариновую кислоты, рассказала диетолог Полина Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей.

Льняное масло, по словам Журавлевой, способствует сжиганию жира и поддерживает организм при интенсивных нагрузках.

Второе место по полезным качествам специалист отвела рапсовому маслу.

«Многие почему-то относятся к рапсовому негативно, но это стереотипы, — отметила Журавлева. — В нем немало витаминов Е, A, B, D, а также кальций, магний и фосфор. Важное свойство этого масла заключается в том, что оно помогает женскому организму подготовиться к зачатию, так как содержит растительный аналог гормона эстрадиола».

Третье место в топ-5 диетолог отдала тыквенному маслу, которое полезно для работы желудочно-кишечного тракта и желчевыводящей системы. В нем содержатся витамины А, E, F, C, Р и витамины группы B. Такое масло укрепляет иммунитет, улучшает обмен веществ и способствует росту костной ткани организма.

Четвертое место в топе полезных масел занимает кунжутное – оно укрепляет сердечно-сосудистую систему, центральную нервную систему, содержит незаменимые аминокислоты, фосфолипиды и антиоксиданты.

Замыкают рейтинг подсолнечное и оливковое масла. По словам диетолога, оливковое масло хорошо усваивается, в нем много витамина Е, а подсолнечное укрепляет иммунитет, поддерживает здоровье глаз и кровеносной системы за счет витамина К. помимо этого, токоферол, содержащийся в подсолнечном масле, нормализует метаболизм и помогает предотвратить развитие опухолей.

Напомним, также диетологи считают, что оливковое масло входит в набор продуктов, которые помогают сбросить лишний вес.

Косметолог ранее рассказала, как с помощью оливкового масла защитить кожу зимой.