МЧС России отправило в сектор Газа новую гумпомощь

Специальный борт МЧС РФ доставит в Египет еще 30 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Самолет Ил-76 вылетел в аэропорт города Эль-Ариш в Египте, оттуда груз при помощи представителей Египетского общества Красного Полумесяца поступит в палестинский анклав. На борту воздушного судна собраны продукты питания и предметы личной гигиены, рассказали в ведомстве.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

15 января министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к нации заявил, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) завершила этап активных боевых действий на севере сектора Газа и в ближайшее время намерена прекратить интенсивные сражения на юге палестинского анклава.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.