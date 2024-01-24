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Россиянам перечислили неожиданные продукты, в которых содержится много сахара

Врач Кашух: кетчуп содержит большое количество сахара

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Shutterstock

Томатный кетчуп, сухофрукты, йогурты с добавками и соевый соус содержат большое количество сахара. Об этом Pravda.Ru рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Сахар относится к природным консервантам, поэтому производители добавляют его при изготовлении консервированных продуктов. Так, на 100 г консервированного горошка приходится около 4,5 г сахара, а на 100 г кукурузы из банки — 14 г и больше. Также много сахара содержат сосиски, колбасы — в 1 кг продукта может быть 20 чайных ложек сахара и больше», — продолжила эксперт.

Кроме того, его можно найти в кашах быстрого приготовления и сухих завтраках, зерновых батончиках, соусах для салатов, суши и роллах, предупредила она. По ее словам, для контроля количества потребляемого сахара важно внимательно изучать состав продуктов.

«Еще важно помнить, что глюкоза может быть замаскирована под другими названиями — например, обозначена как патока, виноградный или кукурузный сахар, мальтоза, ячменный солод, мальтодекстрин», — заключила Кашух.

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова до этого говорила, что уменьшить количество сахара в рационе помогает отказ от полуфабрикатов и готовой еды. Кроме того, печенье, конфеты и сладкие газированные напитки можно заменить продуктами с естественным натуральным сахаром: фруктами, сухофруктами, соками.

Ранее врач назвал категории людей, которым стоит проверить сахар в крови.

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