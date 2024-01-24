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Врач объяснила, чем халва полезна для здоровья пожилых

Врач Соломатина: халву полезно есть пожилым людям

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Shutterstock/Sokor Space

Пожилым людям стоит есть халву, потому что в ней содержатся необходимые для здоровья компоненты. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она напомнила, что халва бывает подсолнечная, арахисовая, кунжутная, льняная и миндальная. Во всех этих видах, по ее словам, содержится клетчатка, которая позволит улучшить работу кишечника. В подсолнечной халве также присутствует большое количество витамина E. Он помогает замедлить старение и препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Продукт из арахиса содержит кремний, необходимый для здоровья костей, зубов, кожи, сухожилий и хрящей, кунжутная халва богата кальцием, миндальная — магнием.

«Кунжут – богатейший источник кальция. Мы привыкли, что этот элемент связан с продуктами животного происхождения. Но здесь кальций можно получить именно из растительной пищи. Если мы говорим о миндальной халве, то в ней много магния. Он необходим для костной системы, успокаивает, понижает давление, что важно для людей старшего возраста», — пояснила Соломатина.

В льняной халве, по ее словам, содержатся омега-3 жирный кислоты, которые оказывают противовоспалительное, противохолестериновое действие, укрепляют сердце и участвуют в формировании клеточных мембран. При этом Соломатина уточнила, что данный продукт не стоит есть людям с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом и лишним весом.

Главный гериатр Москвы Надежда Рунихина до этого говорила, что пожилым людям полезно включать в свой рацион продукты, богатые клетчаткой, потому что она поможет им улучшить работу кишечника и снизить риск развития возрастных заболеваний.

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