Врач объяснила, чем халва полезна для здоровья пожилых

Пожилым людям стоит есть халву, потому что в ней содержатся необходимые для здоровья компоненты. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она напомнила, что халва бывает подсолнечная, арахисовая, кунжутная, льняная и миндальная. Во всех этих видах, по ее словам, содержится клетчатка, которая позволит улучшить работу кишечника. В подсолнечной халве также присутствует большое количество витамина E. Он помогает замедлить старение и препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Продукт из арахиса содержит кремний, необходимый для здоровья костей, зубов, кожи, сухожилий и хрящей, кунжутная халва богата кальцием, миндальная — магнием.

«Кунжут – богатейший источник кальция. Мы привыкли, что этот элемент связан с продуктами животного происхождения. Но здесь кальций можно получить именно из растительной пищи. Если мы говорим о миндальной халве, то в ней много магния. Он необходим для костной системы, успокаивает, понижает давление, что важно для людей старшего возраста», — пояснила Соломатина.

В льняной халве, по ее словам, содержатся омега-3 жирный кислоты, которые оказывают противовоспалительное, противохолестериновое действие, укрепляют сердце и участвуют в формировании клеточных мембран. При этом Соломатина уточнила, что данный продукт не стоит есть людям с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом и лишним весом.

Главный гериатр Москвы Надежда Рунихина до этого говорила, что пожилым людям полезно включать в свой рацион продукты, богатые клетчаткой, потому что она поможет им улучшить работу кишечника и снизить риск развития возрастных заболеваний.

Ранее ученые рассказали, почему пожилым парам не стоит тренироваться вместе.