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Медведя-шатуна заметили на окраине села в Забайкалье

Chita.ru: в Забайкалье медведь-шатун вышел на окраину села

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Depositphotos

В Тунгиро-Олекминском района Забайкальского края местные жители заметили медведя-шатуна, хищник вышел на окраину деревни. Об этом сообщает Chita.ru.

О появлении медведя на улицах в селе Тупик сообщил очевидец, хищник бродил вдоль домов. Местные власти порекомендовали жителям не выходить из домов в ночное время и не отпускать детей в школу без сопровождения.

«Не выпускайте детей одних в школу и сами будьте осторожны при передвижении по селу. Будьте осторожны, он сейчас голоден и будет крайне агрессивен», — предупредил местных жителей глава района Михаил Ефанов.

По следам хищника пойдут охотоведы.

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