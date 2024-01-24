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Россияне ответили, сколько детей они хотели бы иметь

«КП»: почти 40% россиян хотят иметь двоих детей

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Shutterstock

39% россиян хотели бы иметь двоих детей, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,3 тыс. человек.

Они считают, что в этом случае их дети всегда смогут рассчитывать на поддержку брата или сестры. 29% опрошенных планируют завести троих детей, чтобы в семье не было скучно, 10% — четверых и более.

«Чем больше детей — тем спокойнее будет в старости. У меня, например, пока только два сына, но обязательно будет еще и еще. А с поддержкой от государства и рожать не страшно», — сказала участница опроса.

Еще 13% россиян хотят родить только одного ребенка, потому что их материального положения не хватит на большее. Оставшиеся 9% респондентов сообщили, что вообще не планируют заводить детей.

Американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе до этого изучили нюансы умственного развития детей в многодетных семьях. Они пришли к выводу, что наличие большого количества сестер и братьев может иметь как положительные, так и отрицательные эффекты для когнитивных и социальных способностей человека.

Ранее эксперт объяснил, почему детей стоит рожать вне зависимости от мировых кризисов.

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